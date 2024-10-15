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14:00, 15 октября 2024 года Из Орловской области бойцам доставили 180 печей Посылку доставил Народный фронт.





Народный фронт Орловской области вместе с партнерами доставили 180 печей бойцам на курское направление. Ранее поступила просьба о поставке 500 печей для обогрева блиндажей. – Менее чем за месяц глазуновские волонтеры изготовили первую партию в количестве 180 печек, а сегодня вместе с нами погрузили их в КАМАЗ для дальнейшего распределения на курском направлении, – рассказали в соцсетях ОНФ по Орловской области. Доставленные печки-буржуйки компактные, бойцам удобно располагать их в блиндажах. Желающие помочь солдатам могут поддержать сбор на сайте регионального НФ.





Сергей Силаев





