В Орловской области прошла первая отправка призывников
В ночь на 15 октября новобранцы уехали в Волгоградскую область.
Ночью 15 октября в Орловской области прошла первая отправка призывников. Новобранцы уехали в Волгоградскую область. Напомним, что в осенний призыв ряды ВС РФ пополнят порядка 400 жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет.
Как ранее заявлял начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов, отправку призывников из региона планируют закончить до 25 декабря.
Служить орловцы будут в частях Ленинградского и Московского военных округов. К участию в СВО призывников привлекать не станут.