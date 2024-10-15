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10:30, 15 октября 2024 года В Орловской области прошла первая отправка призывников В ночь на 15 октября новобранцы уехали в Волгоградскую область.





Ночью 15 октября в Орловской области прошла первая отправка призывников. Новобранцы уехали в Волгоградскую область. Напомним, что в осенний призыв ряды ВС РФ пополнят порядка 400 жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет.



Как ранее заявлял начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Сергей Романов, отправку призывников из региона планируют закончить до 25 декабря.



Служить орловцы будут в частях Ленинградского и Московского военных округов. К участию в СВО призывников привлекать не станут.







