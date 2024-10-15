В Орловскую область из-за границы вернулись 45 человек

Соотечественники стали участниками специальной госпрограммы.

В 2024 году 45 соотечественников вернулись в Орловскую область. Они стали участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в орловский регион.

По информации департамента социальной защиты региона, в 2024 году на территорию региона смогут переселиться 60 соотечественников, проживающих за рубежом. В Орловскую область приехали граждане Армении, Казахстана, Латвии, России, Туркменистана, Узбекистана. Участникам программы помогают с работой и прохождением профориентации.

В 2024 году в рамках государственной программы впервые введен институт репатриации. Репатрианты — соотечественники, что родственники проживали в России в различные исторические периоды. Такие люди могут выбрать любой субъект РФ для переселения, для них определен упрощенный порядок возвращения и приобретения гражданства.