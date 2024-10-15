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18:00, 15 октября 2024 года В Орле разработали новый способ определения качества молока Метод получили ученые аграрного университета.





Ученые Орловского государственного аграрного университета разработали новый метод определения качества сырого молока на основе клеточного анализа. Разработка позволяет быстро оценить пригодность продукции к переработке.

– Пригодность молока определяется по состоянию соматических клеток. Если их уровень превышен, это может являться свидетельством заболевания или неудовлетворительного физиологического состояния животного. Если количество соматических клеток в молоке понижено, это может говорить о том, что молоко разбавлено, – пояснили в пресс-службе областного правительства. Плюс метода заключается еще и в том, что он относительно недорог. Кроме того, специалисты смогут на ранних стадиях отслеживать изменения в состоянии молочной железы коровы и предотвращать развитие заболеваний вымени.





Сергей Силаев





