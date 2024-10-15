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7:33, 15 октября 2024 года

День Куприяна и Устиньи: народные приметы на 15 октября 2024

Какие традиции соблюдали на Руси, чего лучше не делать и о чем говорит погода.

Фото: Ольга Супонева

15 октября 2024 православные орловцы вспоминают мучеников Киприана, Иустины и Феоктиста. В народе - день Куприяна и Устиньи. У наших предков с этим днем были связаны разные поверья. Какие есть народные приметы, что можно делать, а от чего лучше воздержаться и что сулит погода? Рассказывает.

На Руси старались сходить в церковь и молиться. Считалось, что так можно защитить себя, свою семью и дом от злых духов. Плохой приметой считается разжигать конфликты, не принято собираться большими шумными компаниями, лучше воздержаться от дальних поездок и переездов, также нужно взвешенно принимать решения, обойтись без спонтанности.

Есть приметы, связанные с погодой: так, если вокруг луны ореол - впереди ненастье, дождь и холодный ветер предвещают морозную зиму, сильный листопад обещает похолодание, а выпавший снег говорит о том, что настоящую зиму стоит ждать через 40 дней.


Ольга СУПОНЕВА
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