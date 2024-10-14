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17:27, 14 октября 2024 года Павел Островский приехал в Орел Известный священник проводит встречу.



Фото: Сергей Силаев

Известный миссионер и священник Павел Островский 14 октября приехал в Орел. Встреча проходит в Орловском городском центре культуры.



Священник поднимет актуальные темы на сегодняшний день, поделится своим мнением. Каждый желающий сможет задать вопрос Островскому.



Напомним, что это уже не первая встреча священника с орловцами, в прошлом году он уже приезжал в областной центр.





Сергей Силаев





