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15:43, 14 октября 2024 года Первый прошел: в Орле завершился фиджитал-турнир на Кубок "Ростелекома" Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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В Орловской области впервые прошел фиджитал-турнир на Кубок «Ростелекома». 16 команд, состоящих из молодых людей старше 14 лет, на протяжении трех недель соревновались в тактических поединках. Организационную поддержку провайдеру оказали орловское отделение общероссийского объединения детей и молодежи «Движение Первых», а также арена виртуальной реальности WARPOINT, на базе которой и прошли состязания.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Россия стала одной из первых стран, где киберспорт был официально признан спортивной дисциплиной. Его развитие напрямую связано с процессом цифровизации, а значит, с нами: нашей сетью и сервисами. Потому я считаю поддержку подобных соревнований важной корпоративной миссией. Сегодня “Ростелеком” готов участвовать в проведении фиджитал-турниров и инфраструктурно, и организационно». Сергей Бородин, управляющий ареной виртуальной реальности Warpoint в Орле: «Благодаря “Ростелекому” мы вписали в киберисторию региона первый фиджитал-турнир. Четыре блока виртуальных поединков помогли нам выявить лучших орловских спортсменов — обладателей Кубка провайдера. Именно эти ребята стали претендентами на попадание в областную сборную, которой предстоит участие во всероссийском состязании. Еще раз спасибо партнерам за поддержку, а участникам — за драйв и волю к победе!». Все спортсмены получили сувениры от «Ростелекома». А золотые, серебряные и бронзовые призеры стали обладателями дипломов и ценных призов провайдера, в том числе сертификатов на бесплатную игру от Warpoint.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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