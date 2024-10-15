Орловские баскетболистки победно стартовали в ассоциации студенческого баскетбола

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8:00, 15 октября 2024 года
Орловские баскетболистки победно стартовали в ассоциации студенческого баскетболаСпортсменки трижды обыграли соперниц.
Баскетболистки Орловского государственного университета победно стартовали в дивизионе "Центр" ассоциации студенческого баскетбола. Матчи прошли в Санкт-Петербурге.
Орловчанки обыграли "Великолукскую стрелу" со счетом 89:42, разгромили калининградскую "Кантиану" 95:36, а также обыграли хозяек паркета – "Черных медведиц" 74:56.
В межсезонье состав орловской команды пополнили несколько воспитанниц местного баскетбола
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