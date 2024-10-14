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12:43, 14 октября 2024 года В Орле хулигана заключили под стражу В августе он ударил незнакомца по голове.





В Железнодорожном районе Орла мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).



По предварительным данным, в августе 2024 года мужчина ночью был рядом с одним из развлекательных заведений в Железнодорожном районе Орла. Между ним и незнакомцем произошел конфликт, в результате которого оппонент подозреваемого получил удар кулаком по голове. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Хулигана задержали при поддержке сотрудников управления Росгвардии. Он заключен под стражу. Ранее материалы в связи с повышенным общественным резонансом передали из органов дознания в следственное управление.





Сергей Силаев





