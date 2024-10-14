Два района Орловской области начнут отопительный сезон 14 октября

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11:05, 14 октября 2024 года
Два района Орловской области начнут отопительный сезон 14 октябряТакое решение приняли местные власти.
Почти все муниципалитеты региона начали отопительный сезон досрочно после поручения губернатора Андрея Клычкова. Однако Дмитровский и Новосильский районы Орловской области начнут его 14 октября. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областной администрации.
– Большинство муниципальных образований приняли решение запускать тепло с прошлой среды, по жилищному фонду — с пятницы прошлой недели, — отметил глава департамента ЖКХ Сергей Латынин.
По состоянию на утро 14 октября тепло запущено в 83% жилищного фонда, в 95% школ, в 97% садов и в 93% учреждениях здравоохранения. Полностью завершили запуск тепла 15 муниципалитетов, 12 — продолжают работу.
– Отставание видим по Дмитровскому и Новосильскому району, которые приняли решение осуществлять запуск тепла единовременно: соцобъекты и жилищный фонд — с сегодняшнего дня, — доложил глава департамента ЖКХ Сергей Латынин.
Замгубернатора Вадим Тарасов уточнил, почему не во всех детских садах подключено тепло, и как юные орловцы отправятся в детский сад сегодня без отопления.
– Да, это как раз Дмитровский и Новосильский районы. Они определили, что тепло будут пускать сегодня, несмотря на решение, принятое Андреем Евгеньевичем, — ответил Латынин.
Заместитель губернатора Тарасов отметил, что главы указанных муниципалитетов приняли "удивительное решение".
Сергей Силаев