Два района Орловской области начнут отопительный сезон 14 октября

Такое решение приняли местные власти.

Почти все муниципалитеты региона начали отопительный сезон досрочно после поручения губернатора Андрея Клычкова. Однако Дмитровский и Новосильский районы Орловской области начнут его 14 октября. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областной администрации.

– Большинство муниципальных образований приняли решение запускать тепло с прошлой среды, по жилищному фонду — с пятницы прошлой недели, — отметил глава департамента ЖКХ Сергей Латынин.

По состоянию на утро 14 октября тепло запущено в 83% жилищного фонда, в 95% школ, в 97% садов и в 93% учреждениях здравоохранения. Полностью завершили запуск тепла 15 муниципалитетов, 12 — продолжают работу.

– Отставание видим по Дмитровскому и Новосильскому району, которые приняли решение осуществлять запуск тепла единовременно: соцобъекты и жилищный фонд — с сегодняшнего дня, — доложил глава департамента ЖКХ Сергей Латынин.

Замгубернатора Вадим Тарасов уточнил, почему не во всех детских садах подключено тепло, и как юные орловцы отправятся в детский сад сегодня без отопления.

– Да, это как раз Дмитровский и Новосильский районы. Они определили, что тепло будут пускать сегодня, несмотря на решение, принятое Андреем Евгеньевичем, — ответил Латынин.

Заместитель губернатора Тарасов отметил, что главы указанных муниципалитетов приняли "удивительное решение".