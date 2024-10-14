В Орловской области нашли заблудившуюся в лесу женщину

Она собирала грибы с семьей и потерялась.

В воскресенье, 13 октября, сотрудники МЧС помогали искать заблудившуюся в лесу Урицкого района 63-летнюю женщину. Она потерялась недалеко от трассы "Орел-Брянск" при сборе грибов с семьей.



В течение получаса звук сирены на пожарном автомобиле не выключался, в итоге женщина нашлась – она сама вышла к спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Всего за прошедшие выходные сотрудники регионального МЧС выезжали на помощь 33 раза, 19 раз они тушили возгорание, 14 – реагировали на иные происшествия и помогали населению.