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9:30, 14 октября 2024 года Аттракционы в детском парке Орла закроют 1 ноября Об этом сообщила администрация учреждения в соцсетях.
В Детском парке Орла аттракционы закроют 1 ноября. Об этом сообщила администрация парка в соцсетях.
Режим работы в ближайшие две недели зависит от погоды. При сильном ветре, дожде или снеге аттракционы работать не будут. В будние дни режим работы с 12:00 до 18:00, а в выходные и праздничные с 11:00 до 19:00.
Сергей Силаев
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