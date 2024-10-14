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9:30, 14 октября 2024 года Аттракционы в детском парке Орла закроют 1 ноября Об этом сообщила администрация учреждения в соцсетях.





В Детском парке Орла аттракционы закроют 1 ноября. Об этом сообщила администрация парка в соцсетях. Режим работы в ближайшие две недели зависит от погоды. При сильном ветре, дожде или снеге аттракционы работать не будут. В будние дни режим работы с 12:00 до 18:00, а в выходные и праздничные с 11:00 до 19:00.







Сергей Силаев





