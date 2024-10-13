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16:30, 13 октября 2024 года Орловские дороги общего пользования покроют радиотелефонной связью Распоряжение подписал губернатор.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению покрытия участков дорог региона радиотелефонной связью стандарта LTE. Документ подписан главой региона 8 октября.



Руководителем рабочей группы назначен глава департамента информационных технологий Андрей Артемов. В нее также вошли представители органов исполнительной власти, ФКУ Упрдор Москва – Харьков, управления Федеральной службы по надзору в сфере связи региона и другие специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



– Обеспечение покрытия подвижной радиотелефонной связью стандарта LTE – это важный шаг для развития сотовой инфраструктуры на дорогах общего пользования в регионе тех участков, которые сейчас лишены мобильной связи, - отметили в пресс-службе правительства региона.





Сергей Силаев





