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15:38, 13 октября 2024 года В Орловской области ожидаются заморозки и мокрый снег Температура опустится до отрицательных значений в ночь на 14 октября.



Фото: архив "Вестей"

Под влиянием холодного западного атмосферного фронта в Орловской области сильно понизится температура воздуха. В ночь на 14 октября в регионе ожидают до -1. Об этом рассказал глава регионального гидрометцентра Валерий Селихов.



По словам Селихова, с вечера 13 октября по вечер 14 октября в регионе ожидаются осадки в смешанной фазе – в некоторых районах пойдет снег с мокрым дождем. Ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +4, а днем в районе 4-6 градусов тепла.



Во вторник и среду температура заметно повысится, термометры покажут 8-13 градусов. Местами небольшие дожди, ветер 4-9 м/с и 7-12 м/с 14 и 15 октября соответственно.





Сергей Силаев





