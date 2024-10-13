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15:20, 13 октября 2024 года Митрополит Тихон освятил храм и поклонные кресты в Кромском районе Чин Великого освящения состоялся в деревне Рассыльная.



Фото: Евгений Мартынов

Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил Свято-Георгиевский храм деревни Рассыльная Кромского района и возглавил литургию. Служба состоялась в день памяти преподобного Кириака отшельника - 12 октября.





После завершения литургии глава орловской митрополии освятил два новых поклонных креста: рядом с храмом и у кладбища. Местные жители были удостоены архиерейских грамот за труды. Их получили десять кромчан, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей Силаев





