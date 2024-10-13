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14:32, 13 октября 2024 года Под Орлом в ДТП пострадали три водителя Авария случилась в Залегощи.





В поселке городского типа Залегощь Орловской области произошло ДТП, в котором пострадали три водителя.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, пьяный мужчина за рулем "Опеля" столкнулся с "УАЗом", а "УАЗ" – с "ВАЗом". В результате все три водителя пострадали.



На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.



– Водитель автомобиля "Опель" будет привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и управление транспортным средством без права на управление, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев





