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13:05, 13 октября 2024 года На территории орловского природного парка нашли двух убитых косуль Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.



Фото: департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

На территории Нарышкинского природного парка Урицкого района Орловской области застрелили две косули. Охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 480 тысяч рублей.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст.258 УК РФ (незаконная охота). По окончании незаконной охоты один из участников группы тяжело ранил другого из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в департаменте надзорной и контрольной деятельности.





Сергей Силаев





