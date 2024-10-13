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12:20, 13 октября 2024 года Орловца заключили под стражу после убийства сына Возбуждено уголовное дело.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Хотынецком районе Орловской области мужчину заключили под стражу по обвинению в убийстве сына. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Предварительно установлено, что 34-летний житель села Богородицкое Хотынецкого района Орловской области в середине августа пропал и не появлялся дома. Следователи совместно с оперативниками установили, что к убийству может быть причастен отец мужчины. Орловец сознался в содеянном, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Убийство произошло на фоне ссоры, потерпевший получил удар ножом по животу, от чего скончался. Отец скрыл тело сына, закопав его во дворе.



– Первоначальные следственные и иные процессуальные действия в отношении него проведены в полном объеме, что позволило предъявить ему обвинение в убийстве, - сообщили в СУ СК РФ по региону.





Сергей Силаев





