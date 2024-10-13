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9:52, 13 октября 2024 года

Орловские футболисты проиграли на выезде

Матч против дублеров хабаровского СКА завершился со счетом 2:0.

Фото: архив

ФК "Орел" проиграл на выезде "СКА-Хабаровск-2". Игра для орловцев в рамках LEON-первенства Второй лиги проходила на выезде, итоговый счет 2:0.

Счет хабаровская команда открыла уже на пятой минуте, отличился Александр Максименко. Первый тайм завершился со счетом 1:0. В начале второго тайма орловцы пропустили второй мяч, гол в ворота Павла Земскова влетел на 55-й минуте.

У ФК "Орел" осталось три матча в текущем сезоне. Они сыграют с ФК "Квант", "Строгино" и "Динамо-Владивосток". Ближайший матч пройдет в Орле 20 октября.


Сергей Силаев
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