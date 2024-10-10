Семья Верховцевых из Орловской области получила 30 миллионов на развитие своей фермы
В планах у них увеличить поголовье дойного стада и построить новые коровники.
В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Среди них - животноводы, которые трудятся в непрерывном режиме, независимо от сезона.
Недавно КФХ из Краснозоренского района получило грант в размере 30 миллионов рублей. Теперь им предстоит освоить эти средства. Татьяна Тимохина узнала, на что пойдут эти деньги.