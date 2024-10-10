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20:30, 10 октября 2024 года Семья Верховцевых из Орловской области получила 30 миллионов на развитие своей фермы В планах у них увеличить поголовье дойного стада и построить новые коровники.







В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Среди них - животноводы, которые трудятся в непрерывном режиме, независимо от сезона.



Недавно КФХ из Краснозоренского района получило грант в размере 30 миллионов рублей. Теперь им предстоит освоить эти средства. Татьяна Тимохина узнала, на что пойдут эти деньги.





Татьяна Тимохина





