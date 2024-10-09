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10:20, 9 октября 2024 года

В Змиевке почтили память погибшего в зоне СВО Владислава Панасова

Памятное мероприятие прошло на территории местной школы.

Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области

В Змиевке память погибшего Владислава Панасова почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске, установленной на фасаде школы. Участники митинга вспоминали его как жизнерадостного, ответственного и целеустремленного человека.

Орловец решил связать свою жизнь с армией после окончания университета. Служил по контракту, а когда началась специальная военная операция, его перебросили в зону СВО. Владислав погиб 6 октября 2022-го года при исполнении воинского долга.
Давайте помнить о его подвиге, о том, что он сделал для нас. Пусть его память живет в наших сердцах, а его пример вдохновляет на добрые дела. Спасибо родителям и низкий поклон! Светлая память нашему герою, – сказала руководитель орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова.



Сергей Силаев
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