В Змиевке почтили память погибшего в зоне СВО Владислава Панасова
Памятное мероприятие прошло на территории местной школы.
Фото: филиал фонда "Защитники Отечества" в Орловской области
В Змиевке память погибшего Владислава Панасова почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске, установленной на фасаде школы. Участники митинга вспоминали его как жизнерадостного, ответственного и целеустремленного человека.
Орловец решил связать свою жизнь с армией после окончания университета. Служил по контракту, а когда началась специальная военная операция, его перебросили в зону СВО. Владислав погиб 6 октября 2022-го года при исполнении воинского долга.
– Давайте помнить о его подвиге, о том, что он сделал для нас. Пусть его память живет в наших сердцах, а его пример вдохновляет на добрые дела. Спасибо родителям и низкий поклон! Светлая память нашему герою, – сказала руководитель орловского филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Анисимова.