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9:30, 9 октября 2024 года Жители Орла могут пожаловаться на холодные трубы Для этого создали бот в мессенджере.





Жители Орла смогут пожаловаться на холодные трубы с помощью "Теплобота". Сервис подскажет, как сформировать заявку. Бот доступен в мессенджере Telegram, сообщили в пресс-службе мэрии.



Напомним, что отопительный сезон в Орле стартует уже на текущей неделе. 9 октября начнут подключать объекты социальной сферы, затем в течение 10 дней тепло поступит в многоквартирные дома.



Напомним, что отопительный сезон в районах Орловской области тоже должен стартовать в ближайшее время. Обеспечить орловцев теплом поручил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании.





Сергей Силаев





