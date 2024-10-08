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20:30, 8 октября 2024 года

Под Орлом захоронили останки 73 красноармейцев, павших в боях за Вяжи

Бойцы служили в 120-й стрелковой дивизии, сформированной на Орловщине.



В ходе "Вахты памяти", которая проходила в этом и прошлом годах, поисковики из отрядов "Костер" и "Отечество" обнаружили останки 73 красноармейцев, защищавших Орловщину от фашистских захватчиков. Имена еще двух солдат сейчас устанавливаются, а также ведется поиск родственников бойца из Воронежской области.

Все эти воины пали в боях за Вяжи и Малое Измайлово во время Орловской наступательной операции "Кутузов". Они были нашими земляками и служили в 120-й стрелковой дивизии первого формирования, которая была образована на Орловщине.

Страна и сейчас видит, насколько жестоким может быть враг. Именно поэтому своих защитников на Орловщине всегда чтили и чтят. 

- Мы видим, что бывает, когда обрывается память. Как и 80 лет назад на Курской земле сейчас идет война. И наши парни отстаивают наш мир, нашу жизнь и нашу свободу, - отметил заместитель руководителя регионального департамента образования Владимир Агибалов.

Мы не можем забыть тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Именно поэтому в этом году был капитально обновлен воинский мемориал у села Вяжи. Его территория стала больше, появились новые площади, облицованные плиткой, мемориальные доски и стелла, а также была реконструирована центральная скульптура "Скорбящая мать".


Антон Киселёв
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