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21:00, 8 октября 2024 года

Орловцы смогут посмотреть на метеорный поток Дракониды

Максимум активности придется на 8-9 октября.

Фото: Московский планетарий

Жители Орловской области смогут наблюдать метеорный поток Дракониды вечером во вторник и в ночь на среду. Дракониды - это периодический поток, ежегодно возникающий с 6 по 10 октября. Иногда случаются всплески от 20 до 500 метеоров в час.

Ожидается, что в 2024 году Дракониды достигнут пика активности 8 октября 2024 года около 16:00 по московскому времени, поэтому наилучшие проявления звездопада рекомендуется наблюдать после наступления сумерек 8 октября, - рассказали в Московском планетарии.

Специалисты рекомендуют смотреть на метеоры Драконид над северо-западным горизонтом в районах с ясным темным небом. Лучше всего метеорный поток будет виден в Северном полушарии.


Сергей Силаев
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