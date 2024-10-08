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16:48, 8 октября 2024 года

Чебурашка и Крокодил Гена не угодили орловским вандалам

Арт-объекты пострадали в Нарышкино.

Фото: администрация пгт Нарышкино

Администрация поселка Нарышкино в соцсетях сообщила, что арт-объекты, расположенные на улице и площади Привокзальной, пострадали. Вазоны "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Три кота", "Чайная церемония" появились в райцентре буквально пару дней назад.


Не прошло и двух дней с момента установки арт-объектов, как были обнаружены факты вандализма, - рассказали в пресс-службе администрации райцентра.

Как сообщили "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сотрудники ОМВД России по Урицкому району устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники полиции установили несовершеннолетнего, который повредил один из вазонов на улице Привокзальной. В связи с этим администрация напоминает родителям, что такие правонарушения ведут к постановке на учет и к взысканию денег за испорченное имущество.



Сергей Силаев
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