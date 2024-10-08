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16:30, 8 октября 2024 года В Орле в районе ЦУМа работают пожарные, Росгвардия и кинологи В здание не пускают людей.







В Орле в районе ЦУМа работают пожарные, Росгвардия и кинологи. Людей не пускают в здание. Об этом сообщает корреспондент "Вести-Орел".



Очевидцы предполагают, что причиной оцепления стал звонок о минировании. Однако официально эта информация пока не подтверждена.





Сергей Силаев





