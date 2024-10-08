В Орле ограничили движение транспорта по улице Плещеевской
Неудобства связаны с проведением работ по прокладке водопроводной сети.
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В Орле до 31 декабря ограничили движение транспорта по улице Плещеевской на участке от улицы Куйбышева до Наугорского шоссе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по прокладке водопроводной сети, ливневой и бытовой канализации.
- Временное ограничение означает, что в отдельные часы на данном участке дороги будет работать техника, которая может создавать препятствия для проезда автомобилей и движения пешеходов, - уточнили в мэрии Орла.