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16:03, 8 октября 2024 года В Орле ограничили движение транспорта по улице Плещеевской Неудобства связаны с проведением работ по прокладке водопроводной сети.



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В Орле до 31 декабря ограничили движение транспорта по улице Плещеевской на участке от улицы Куйбышева до Наугорского шоссе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по прокладке водопроводной сети, ливневой и бытовой канализации.



- Временное ограничение означает, что в отдельные часы на данном участке дороги будет работать техника, которая может создавать препятствия для проезда автомобилей и движения пешеходов, - уточнили в мэрии Орла.





Сергей Мерцалов





