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19:00, 8 октября 2024 года Андрей Клычков встретился с главой МЖД Валерием Танаевым Стороны продлили соглашение о сотрудничестве.



Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 8 октября встретился с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым. Стороны подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2025-2027 годы.



По информации пресс-службы областного правительства, в документе обозначены приоритеты на ближайшие три года в сфере перевозок, безопасности движения, благоустройства территорий, прилегающих к вокзалам. В центре внимания остается антитеррористическая защищенность пассажиров, грузов и всей инфраструктуры.



Глава региона отметил, что взаимодействие областного правительства с "РЖД" позволяет решать важные задачи для Орловщины.



– Благодаря нашему взаимодействию регион решает важнейшие задачи укрепления хозяйственного и социального потенциала, повышения туристической привлекательности. Без поддержки железной дороги невозможно было бы развитие наших инвестиционных планов, - отметил губернатор.





Сергей Силаев





