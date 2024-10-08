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17:30, 8 октября 2024 года Краснозоренская "Принцесса" ежемесячно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО За волонтерскую работу Ольга Широпятова удостоена двух медалей.







С начала специальной военной операции все районы Орловской области подключились к сбору гуманитарной помощи для бойцов. Часто организация и доставка посылок ложится на женщин. Одна из них – Ольга Широпятова из Краснозоренского района. Как минимум раз в месяц она собирает и сопровождает машину с грузом.



Бойцы даже дали орловчанке позывной – "Принцесса". За волонтерскую работу Ольге Широпятовой вручили две медали – "За содействие СВО" и "За гражданское мужество".





Татьяна Тимохина





