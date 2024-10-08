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12:40, 8 октября 2024 года До конца года в Орловской области откроют два семейных МФЦ Центры заработают в Покровском и Малоархангельском районе.





Глава департамента социальной защиты Орловской области Ирина Гаврилина 8 октября в студии ЦУР сообщила, что до конца 2024 года в регионе заработают два новых семейных МФЦ. – В этом году это будет Покровский и Малоархангельский районы. Делаем это уже без грантовых средств, первые МФЦ открывались за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, теперь делаем это самостоятельно,– поделилась Ирина Гаврилина. Также в будущем возможно открытие многофункционального семейного центра на базе перинатального. На это есть запрос со стороны медицинской организации.





Сергей Силаев





