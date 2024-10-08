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12:00, 8 октября 2024 года В Орле задержали мужчину, издевавшегося над своей бабушкой-ветераном Ему вменяют разбой в отношении матери.







В Орле задержали местного жителя, подозреваемого в совершении разбоя в отношении матери.



Предварительно установлено, что 36-летний мужчина угрожал женщине и похитил ее деньги. Инцидент случился в сентябре, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Напомним, что несколько дней назад видеообращение записала пожилая женщина — ветеран Великой Отечественной войны, которая является бабушкой подозреваемого. Женщине из-за внука пришлось съехать из собственной квартиры в съемное жилье. По фактам противоправных действий в отношении пожилой женщины и несовершеннолетнего также проводится проверка. Проверочные мероприятия проводят и в полиции.



Вопрос об избрании меры пресечения решается.









Сергей Силаев





