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12:00, 8 октября 2024 года

В Орле задержали мужчину, издевавшегося над своей бабушкой-ветераном

Ему вменяют разбой в отношении матери.



В Орле задержали местного жителя, подозреваемого в совершении разбоя в отношении матери. 

Предварительно установлено, что 36-летний мужчина угрожал женщине и похитил ее деньги. Инцидент случился в сентябре, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Напомним, что несколько дней назад видеообращение записала пожилая женщина — ветеран Великой Отечественной войны, которая является бабушкой подозреваемого. Женщине из-за внука пришлось съехать из собственной квартиры в съемное жилье. По фактам противоправных действий в отношении пожилой женщины и несовершеннолетнего также проводится проверка. Проверочные мероприятия проводят и в полиции.

Вопрос об избрании меры пресечения решается.




Сергей Силаев
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