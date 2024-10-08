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11:40, 8 октября 2024 года

В Орле началось строительство учебно-лабораторного корпуса на месте кампуса

Его площадь составит 27 тысяч квадратных метров.


В Орле на месте будущего межвузовского кампуса рабочие начали строить учебно-лабораторный корпус. Его площадь составит порядка 27 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства".
На сегодняшний день на площадке полностью завершены работы по разработке котлована и уже началось устройство фундамента. Учиться в новом здании смогут около двух тыс. студентов, – рассказали в пресс-службе компании.
Сейчас на строительной площадке трудится более 160 специалистов. В пятиэтажном корпусе возведут учебно-лабораторные помещения, зоны для самостоятельной работы, центр прототипирования и реинжиниринга. Кроме того, появится модульная библиотека, столовая, копировальный центр и другие помещения.

В августе рабочие начали строить общежития. Работы по возведению межвузовского кампуса должны завершиться в 2026 году. Всего на эти цели выделено порядка 10 миллиардов рублей.


Сергей Силаев
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