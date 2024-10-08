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12:30, 8 октября 2024 года Орловские пенсионеры вошли в десятку по плаванию на спартакиаде Соревнования прошли в Кемерово.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловцы поучаствовали в девятой спартакиаде пенсионеров России. Регион представила команда из Мценска. Соревнование провели в столице Кузбасса – Кемерово.



Команды соревновались в пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, дартсе, а также сдавали нормы ГТО, сообщили в пресс-службе областного правительства. Всего силами мерялись более 700 спортсменов из РФ, Беларуси, Казахстана и Финляндии.



Лучшими спортсменами в орловской команде оказались Валентина Миронова и Виктор Киндинкин. Благодаря им регион вошел в десятку лучших в личном зачете по плаванию. В общем зачете Орловская область заняла 47 место из 77.





Сергей Силаев





