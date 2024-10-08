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15:00, 8 октября 2024 года В Орловской области снизилось число классов на карантине Ранее сообщалось о 35 классах, закрытых по ОРВИ.





В Орловской области снизилось число классов на карантине по ОРВИ. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Яшкина.

"Видим снижение и школ, и классов, которые уходят на карантин. Сейчас это всего восемь образовательных организаций, в которых в 24 классах введены ограничительные мероприятия", – отметила Яшкина в интервью "Вести-Орел". Ранее сообщалось о 35 классах, закрытых по ОРВИ. Напомним, что решение о карантине принимается только в том случае, если на уроках отсутствует более 20% школьников.





Артем Ежаков





