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9:58, 8 октября 2024 года В Орле водитель питбайка угодил в больницу Мужчина выехал на дорогу без прав.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Орле 7 октября водитель питбайка "Motoland" двигался по улице Ливенской, не имея прав. В районе дома №25 мужчина не выдержал боковую дистанцию, в результате чего столкнулся с "Ладой". Отечественная легковушка двигалась попутно.



По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, 44-летний мужчина получил телесные повреждения. Медики госпитализировали пострадавшего.



Всего за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых два человека получили ранения.





Сергей Силаев





