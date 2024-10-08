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14:30, 8 октября 2024 года На Орловщине в разы подскочило производство сахара Также в регионе стали делать больше сливочного масла, муки и некоторых других продуктов.





В Орловской области почти в 11 раз вырос объем производства сахара. Сахарной свеклы в этом году посеяно больше на 11 тысяч гектаров. Урожайность – не ниже прошлогодней, а сахаристость на 2% выше. Сегодня она стоит на отметке 18%.



Также в профильном департаменте отметили, что помимо сахара более чем на 50% увеличилось производство сливочного масла, на 27% – мяса птицы, муки – почти на 26%. В этих же пределах крупы, колбасные изделия и плодоовощные консервы.





Анна Вайсергисер





