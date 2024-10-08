Губернатор Клычков поручил исправить сбои в работе маршрутов в Зареченском микрорайоне

Речь идет об автобусах №8 и №9.

Фото: группа "Общественный транспорт Орла онлайн"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 7 октября обратил внимание на движение общественного транспорта в Зареченском микрорайоне Орла.

Это произошло после того, как утром этого же дня с остановки "улица Емлютина" не смогли уехать несколько десятков человек. Очевидцы утверждали, что автобуса №9 не было в течение 45 минут, с 07:30 до 08:15, что значит отсутствие как минимум двух единиц автобуса.

– Отдельно прошу обратить внимание на движение транспорта в Зареченском микрорайоне. Есть большое количество замечаний по работе 8 и 9 маршрутов, — сказал губернатор.

Глава региона попросил оперативно исправить ситуацию и в дальнейшем не допускать сбоев в работе.

Помимо этого, в группе "Общественный транспорт Орла онлайн" появился скриншот сообщения от официального аккаунта администрации города. В нем сообщается о результатах проверки.