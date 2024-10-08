Губернатор Клычков поручил исправить сбои в работе маршрутов в Зареченском микрорайоне

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8:30, 8 октября 2024 года
Губернатор Клычков поручил исправить сбои в работе маршрутов в Зареченском микрорайонеРечь идет об автобусах №8 и №9.
Фото: группа "Общественный транспорт Орла онлайн"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 7 октября обратил внимание на движение общественного транспорта в Зареченском микрорайоне Орла.
Это произошло после того, как утром этого же дня с остановки "улица Емлютина" не смогли уехать несколько десятков человек. Очевидцы утверждали, что автобуса №9 не было в течение 45 минут, с 07:30 до 08:15, что значит отсутствие как минимум двух единиц автобуса.
– Отдельно прошу обратить внимание на движение транспорта в Зареченском микрорайоне. Есть большое количество замечаний по работе 8 и 9 маршрутов, — сказал губернатор.
Глава региона попросил оперативно исправить ситуацию и в дальнейшем не допускать сбоев в работе.
Помимо этого, в группе "Общественный транспорт Орла онлайн" появился скриншот сообщения от официального аккаунта администрации города. В нем сообщается о результатах проверки.
– По результатам проведенной проверки хотим отметить, что сегодня, 7 октября, от микрорайона Зареченский сторону ул. 1-я Посадская отправлялись маршруты автобусов №№ 8, 9, 20, 59 в 7-41, 7-44, 7-51 и 8 часов отправлялись маршруты автобуса №8. В 7-40 и 7-58 отправились автобусы маршрута № 20, – сообщили в пресс-службе мэрии.
Сергей Силаев