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8:16, 8 октября 2024 года

Сергей Капустник: народные приметы 8 октября 2024

Какие поверья есть по народному календарю.


По народному календарю 8 октября — Сергей Капустник. День получил такое название, потому что на Руси в эту пору заканчивали заготовку капусты на зиму. Сложились свои традиции и обычаи, связанные с этим днем. Какие народные приметы есть на 8 октября 2024? Рассказываем.
 
Наши предки старались 8 октября сходить в баню и хорошенько вымыться, считалось, что смываются неприятности. Также на Сергея Капустника хорошо вымыть и свой дом. Принято было печь и подавать к столу лепешки из капусты — символ благополучия.
 
Нельзя, по поверьям, в праздник устраивать ссоры, лениться и хвастаться: злость и другие негативные эмоции сулят проблемы. Если вы нашли деньги или какие-то ценные вещи, не нужно их поднимать и забирать себе, ничего доброго они не принесут. Плохой приметой считается на Сергея Капустника чревоугодие, в особенности не стоит злоупотреблять мясной пищей.
 
Есть приметы, связанные с погодой. Какой она будет зимой, можно определить по направлению ветра. Если он северный, то будет холодно, с юга — тепло. Днем на небе появились облака и на закате было пасмурно — впереди непогода. Говорят также, что какая погода стоит 8 октября, таким будет и 8 апреля в будущем году.



Ольга СУПОНЕВА
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