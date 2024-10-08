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9:30, 8 октября 2024 года

В Глазуновском районе создали кузницу кадров для сельского хозяйства

В местном техникуме более 300 человек обучаются сельскохозяйственным профессиям.



Чтобы собрать хороший урожай, нужна целая команда профессионалов: агрономы, технологи, лаборанты, инженеры, трактористы и комбайнеры. В Глазуновском техникуме обучают по восьми сельскохозяйственным направлениям.

Сейчас здесь проводят опыты и экспертизы, а преподаватели агрономии со всей страны повышают квалификацию на современном оборудовании. Однако всего пять лет назад в этом здании была конюшня. Модернизацию сельскохозяйственного техникума осуществили благодаря нацпроекту "Образование".

На финансирование пяти лабораторий было выделено более 45 миллионов рублей. В них изучают сельскохозяйственные биотехнологии, геномную инженерию, сити-фермерство, ветеринарию и эксплуатацию сельскохозяйственных машин. И в каждой лаборатории теоретические знания подкрепляются практикой.

Сегодня в Глазуновском сельскохозяйственном техникуме учится более 300 студентов. В этом году для первокурсников-агрономов пришлось открыть вторую группу, чтобы вместить всех желающих освоить эту профессию на современном оборудовании.


Екатерина Габова
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