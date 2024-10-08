Курские волейболистки сыграют домашний тур в Орле

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8:00, 8 октября 2024 года
Курские волейболистки сыграют домашний тур в ОрлеИгры пройдут 9, 10, 12 и 13 октября.
Волейболистки курского "Атома" проведут домашний тур Высшей лиги "А" в Орле. Игры пройдут 9, 10, 12 и 13 октября на площадке спортивного комплекса "Победа" по адресу: ул. Тургенева, 55.
9 и 12 октября курянки сыграют с "Динамо-Приморский край", 10-го и 13-го — со столичным клубом МВА. Все матчи начнутся в 18:00.
Анастасия Дорохова
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