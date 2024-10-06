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13:02, 6 октября 2024 года Орловским школам впервые пришлось реально эвакуировать учеников в укрытие 4 октября, во время объявления сигнала о ракетной опасности в регионе, съемочная группа ГТРК "Орел" находилась в Краснозоренском районе и вместе с детьми укрылась в здании местной администрации.







Орловским школам впервые пришлось реально эвакуировать учеников в укрытие. 4 октября, во время объявления сигнала о ракетной опасности в регионе, съемочная группа ГТРК "Орел" находилась в Краснозоренском районе и вместе с детьми укрылась в здании местной администрации.



Сигнал тревоги прозвучал в самый разгар уроков в Краснозоренской школе. Все классы организованно покинули здание. Для тех, кто замерз, сотрудники администрации нашли куртки и кофты, принесли воды, многих малышей пришлось успокаивать, но общей паники не случилось.



Эвакуировать школу успели за 8 минут, в укрытии провели почти два часа, пока не объявили отбой. Перед тем, как отпустить детей домой, им напомнили правила поведения после атаки.





Татьяна Тимохина





