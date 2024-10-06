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16:00, 6 октября 2024 года В 2024-м году в орловских школах открыли полсотни "Точек роста" Центры образования естественно-научной и технологической направленностей создаются в селах и малых городах.







В 2024-м году в орловских школах открыли 53 "Точки роста". Центры образования естественно-научной и технологической направленностей создаются в селах и малых городах.



Одна из "Точек роста" появилась в Верхососенской основной общеобразовательной школе. Чему теперь там могут научиться ребята сверх школьной программы, расскажет Екатерина Габова.





Екатерина Габова





