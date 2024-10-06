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17:00, 6 октября 2024 года На новой рабочей неделе погода не порадует орловцев солнцем и теплом В понедельник и пятницу возможны осадки.





На новой рабочей неделе с 7 по 11 октября погода не порадует орловцев солнцем и теплом. По прогнозу Гидрометцентра России, самым теплым будет понедельник. Днем 7 октября столбики термометров покажут +20 градусов. Во вторник и среду температура в светлое время суток составит +13 градусов, в четверг и пятницу – 14 и 16 градусов тепла соответственно.



Практически все будни будет облачно. Солнце выглянет лишь в среду.



Осадки прогнозируются в понедельник и в пятницу.





Артем Ежаков





