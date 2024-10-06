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10:00, 6 октября 2024 года Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Орловской области Смертельная авария случилась на автодороге "Ливны – Навесное" – Грачев Верх – граница Липецкой области.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

5 октября около двух часов дня на автодороге "Ливны – Навесное" – Грачев Верх – граница Липецкой области случилось смертельное ДТП. По предварительной информации управления МВД России по региону, водитель "Хендая" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Киа".



Водитель "Хендая" погиб на месте. Травмы получили водитель "Киа", а также три пассажира легковушек, среди которых был 15-летний подросток. Все пострадавшие госпитализированы.





Артем Ежаков





