Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Орловской области
Смертельная авария случилась на автодороге "Ливны – Навесное" – Грачев Верх – граница Липецкой области.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
5 октября около двух часов дня на автодороге "Ливны – Навесное" – Грачев Верх – граница Липецкой области случилось смертельное ДТП. По предварительной информации управления МВД России по региону, водитель "Хендая" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Киа".
Водитель "Хендая" погиб на месте. Травмы получили водитель "Киа", а также три пассажира легковушек, среди которых был 15-летний подросток. Все пострадавшие госпитализированы.