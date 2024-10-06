В Знаменском храме Орла появилась икона Матроны Московской
Образ освятил иерей Сергий Шарга.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
В храме иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная города Орла появилась новая икона святой блаженной Матроны Московской. Как отмечают в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, образ храм получил благодаря стараниям приходского благодетеля.
Икона написана специально для Знаменского прихода. Образ освятил настоятель храма — иерей Сергий Шарга. Вскоре рядом со святыней будет установлена частичка мощей Матроны Московской.