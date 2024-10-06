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12:00, 6 октября 2024 года Омбудсмен рассказал о судьбе донецких детей-сирот, принятых Орловщиной Два года назад в Орловскую область приехали 57 ребят из детских домов ДНР.





Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал о судьбе детей-сирот из детских домов ДНР. 57 ребят прибыли на Орловщину два года назад. Тогда самому маленькому воспитаннику было пять лет, самому старшему – 16.



По словам Домогатского, 14 ребят поступили в орловские колледжи и техникумы, а 15 детей переданы под опеку и обрели новый дом.



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Артем Ежаков





