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9:00, 6 октября 2024 года Погибший при атаке дрона ливенский спасатель посмертно награжден орденом Мужества Указ подписал президент Владимир Путин.





За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях водитель пожарной части №8 города Ливны Роман Петрашов посмертно награжден орденом Мужества. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.



Роману Петрашову был 31 год. Утром 27 мая 2024-го года беспилотник упал на топливно-заправочную станцию в Ливнах. На устранение последствий атаки прибыли пожарные. В момент их работы произошло падение еще одного дрона.



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Артем Ежаков





