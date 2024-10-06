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7:30, 6 октября 2024 года

Не стоит давать в долг и делать крупные покупки: народные приметы на 6 октября 2024

Какие есть традиции и обычаи по народному календарю, что можно и чего нельзя делать.

Фото: архив "Вестей"

6 октября 2024 в народном календаре Ираидин день. В народе сложились обычаи, приметы и традиции, связанные с этим днем. Рассказываем, какие.
На Руси говорили, что если 6 октября журавли улетели, осень перевалила к зиме. Бабье лето, обычно, заканчивалось, холодало, люди ждали первые морозы и активно готовили дом и хозяйство к холодной поре.

В этот день старались не жаловаться на жизнь, чтобы не навлечь неприятности. Не принято хвалить, чтоб все не изменилось к худшему, также не принято тратить деньги, делать серьезные покупки. Не стоит давать деньги в долг, чтобы они не ушли из дома.

Есть интересная традиция, связанная с Ираидиным днем: подавать лепешки с картошкой. Раньше ими в первую очередь угощали самого младшего члена семьи, чтобы привлечь в дом благополучие на ближайший год.

Приметы, связанные с природными явлениями, есть такие. Журавли улетели- жди холодов. Закат в красных тонах предвещает дождь. Кошка умывается правой лапой - к хорошей погоде.


Ольга СУПОНЕВА
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