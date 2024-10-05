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20:34, 4 октября 2024 года Андрей Клычков прокомментировал объявление ракетной опасности в Орловской области Сирены гудели в регионе больше часа.





Глава Орловской области Андрей Клычков 4 октября во время прямого эфира прокомментировал объявление ракетной опасности в регионе. Это случилось впервые за время проведения СВО.

– Это была не учебная тревога, это, к сожалению, реальность нашего времени. В таких ситуациях необходимо сохранять спокойствие, – сказал глава региона. Клычков напомнил, что необходимо доверять только официальным источникам информации. Объявление о ракетной опасности публикует МЧС России по региону, а также сам губернатор в социальных сетях.





Сергей Силаев





