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20:33, 4 октября 2024 года

Клычков поручил проконтролировать доступ к укрытиям для орловцев

Некоторые жители столкнулись с замками в подвалах во время ракетной опасности.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 4 октября заявил, что увидел фото и видео от людей, которые столкнулись с замками на укрытиях во время ракетной опасности. Глава региона поручил разобраться с ситуацией, чтобы люди могли укрыться в случае угрозы.
Прошу коллег в муниципальных образованиях проконтролировать, чтобы в случае ракетной угрозы жители могли беспрепятственно укрыться, – сказал Клычков.
Губернатор отметил, что это вопрос первостепенной важности.


Сергей Силаев
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