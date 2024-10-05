Клычков поручил проконтролировать доступ к укрытиям для орловцев
Некоторые жители столкнулись с замками в подвалах во время ракетной опасности.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 4 октября заявил, что увидел фото и видео от людей, которые столкнулись с замками на укрытиях во время ракетной опасности. Глава региона поручил разобраться с ситуацией, чтобы люди могли укрыться в случае угрозы.
– Прошу коллег в муниципальных образованиях проконтролировать, чтобы в случае ракетной угрозы жители могли беспрепятственно укрыться, – сказал Клычков.
Губернатор отметил, что это вопрос первостепенной важности.